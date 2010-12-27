Коллекторское агентство "Константа" ликвидировано за нарушения

Такое решение принято из-за того, что коллекторы систематически нарушали законодательство

Петербургское коллекторское агентство "Константа" лишили свидетельства о регистрации. Об этом сообщили 8 мая в пресс-службе городского управления ФССП.

Такое решение принято из-за того, что коллекторы систематически нарушали законодательство. К примеру, с начала прошлого года в отношении агентства в суде было рассмотрено более 100 дел об административных правонарушениях. Теперь в течение 5 дней "Константа" обязана вернуть в налоговую свидетельство о регистрации.

В ФССП отметили, что "Константа" - первое агентство, исключенное из реестра коллекторских организаций. Ранее корреспонденты Piter.TV писали, что Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти оштрафовал коллекторов "Константы" за за звонки в выходные дни.

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