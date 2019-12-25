Коллекторы получили рекордный объем долгов россиян в 2020 году

За время пандемии российские банке передали коллекторам просроченные долги на общую сумму 582 млрд руб.

Коллекторские агентства в 2020 году получили от банков рекордный объем долгов россиян. Как рассказали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств РБК, кредитные организации передали коллекторам просроченные кредиты на 582 миллиарда рублей. Сумма стала максимальной с 2013 года, когда эксперты начали отслеживать этот показатель.

В пандемийный год число переданных коллекторам долгов выросло на 4,9%. Это на 8,4 миллиона ссуд больше, чем в 2019 году. А объем агентских взысканий в 2020 году вырос на 6,8%. На рынке переуступки прав на взыскание объем рынка сократился на 22%.

Банки стали чаще отдавать долги коллекторам из-за роста проблемной задолженности. Ассоциация зафиксировала, что прошлой осенью кредитные организации стали передавать на взыскание "молодые" долги. Скоре всего ситуация связана с сильной загруженностью внутренних служб банка.

По итогам девяти месяцев 2020 года число кредитов с просрочкой более 90 дней выросла на 11 процентных пунктов, и такие задолженности заняли треть объема.

В 2021 году эксперты прогнозируют появление в портфеле коллекторов долгов, образовавшихся во второй половине 2020 года. Обычно банки передают долги других конторам, когда просрочка составляет уже 180 дней. Ассоциация ожидает в этом году до 700 миллиардов рублей долгов.

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