В Санкт-Петербурге открылась выставка картин "Святые места земли Ленинградской"

На экспозиции будут представлены картины художников Дома дружбы "Этновзгляд".

Сегодня, 1 ноября, в 15:00 пройдёт праздничное открытие художественной выставки в Президентской библиотеке по адресу: Санкт-Петербург, Сенатская площадь, д. 3. Мероприятие пройдёт под эгидой Дома дружбы Ленобласти, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

На экспозиции будут представлены картины художников Дома дружбы "Этновзгляд". Форматы работ уникальны тем, что творцы, создавшие их, объединились из разных уголков России, чтобы отобразить в своих произведениях единство народов нашей страны.

Тихвинский монастырь, дацан Гунзэчойнэй в Санкт-Петербурге, кирха Святой Марии Магдалины в Приморске, храм Амвросия Оптинского в Сосновом Бору – эти и другие святые для разных конфессий места Северо-Западного региона будут представлены на передвижной художественной выставке в историческом здании Синода.

Выставка продлится до конца 2018 года. Каждый посетитель предварительно должен записаться по телефону (812) 334-25-24. Также при посещении обязательно наличие паспорта.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области