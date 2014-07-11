Русский музей откроет выставку в Псково-Печерском монастыре

Экспозиция будет посвящена 100-летию с момента смерти святителя Тихона, патриарха Всероссийского.

В день Рождества Христова, 7 января, в Псково-Печерском монастыре откроется выставка художественных произведений на библейские сюжеты. Экспозицию организовывает Русский музей в честь 100-летия кончины патриарха Всероссийского Тихона, – следует из сообщения пресс-службы учреждения.

"Вслед за Христом. Священное Писание в русской живописи конца XIX - начала XX века" представит такие произведения, как "Блудница перед Христом" Исаака Аскназия, "Овчая купель (Исцеление расслабленного)" Николая Бруни, "Давид, играющий на гуслях перед Саулом" Николая Загорского и другие картины.

Жители и гости Пскова увидят произведения Павла Жуковского "Богоматерь над телом Спасителя (Рiеtа)" (1876) и Вильгельма Котарбинского "Водружение креста" (1887). Жуковский и Котарбинский получили художественное образование за границей, в Италии, и в их работах чувствуется ориентация на классическое итальянское искусство, которой придерживались тогда крупнейшие учебные центры Европы. Русский музей

Помимо живописных произведений на выставке будут представлены эскизы и оригиналы мозаик для храмов руки мастеров Василия Беляева, Николая Бодаревского, Николая Бруни и Николая Шаховского.

Выставка продлится до 21 сентября 2025 года.

Ранее стало известно, что в Русском музее откроется выставка художественных работ белгородских художников XX века.

Фото: Русский музей