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Выставка белгородских художников XX века откроется в Русском музее
Сегодня, 20:30
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Выставка белгородских художников XX века откроется в Русском музее

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На экспозиции будет представлено 116 произведений живописи и скульптуры.

Выставка "О Родине, о жизни, о себе. Художественное наследие Белгородской земли" откроется 28 декабря в Русском музее. Организация экспозиции является актом солидарности с жителями Белгородской области, – рассказали в пресс-службе государственного музея.

Белгородский государственный художественный музей – один из самых молодых и динамично развивающихся музеев нашей страны. Выставка представляет 116 избранных произведений живописи и скульптуры конца 1940-х – начала 1990-х из его коллекции. Среди них работы Сергея Герасимова, Юрия Пименова, Александра Лактионова, Георгия Ряжского, Вячеслава Загонека, Петра Оссовского и других классиков советского искусства.

Русский музей

В рамках экспозиции жители и гости Санкт-Петербурга смогут ознакомиться с региональными музейными собраниями. Многие из экспонатов – образцы высочайшего художественного уровня, которые раскрывают многогранность творчества отечественных мастеров.

Ранее мы писали, что студентка философского факультета РГПУ имени А. И. Герцена Елизавета Дорохина завоевала две награды и звание чемпионки мира по шахматам среди молодежи на крупном международном турнире.

Фото: Русский музей

Теги: выставка в русском музее, русский музей
Категории: Лента новостей, Культура,

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