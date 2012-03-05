Спасатели из Тосно выехали на место ДТП с участием двух иномарок

В четверг, 13 июля, на Московском шоссе в районе поворота на деревню Новолисино произошло ДТП между двумя иномарками. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.
Спасатели из Тосно приехали на место происшествия. Они провели отключение аккумуляторных батарей транспортных средств за повышения уровня безопасности на месте инцидента. В результате ДТП никто не пострадал.
В службе напомнили о соблюдении ПДД и скоростного режима, а также призвали не совершать необдуманных обгонов.
Ранее сообщалось, что спасатели Ленобласти достали тело мужчины из Пугоревского карьера.
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
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