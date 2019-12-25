Спасатели Ленобласти достали тело мужчины из Пугоревского карьера

В Пугоревском карьере в Ленинградской области нашли утопленника. Пляж карьера не входил в список патрулируемых.

В четверг, 13 июля, в Пугоревском карьере в деревне Колтуши утонул мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Водолазная группа поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга провела поисковые работы. По итогу тело погибшего мужчины было найдено, доставлено на берег и передано сотрудникам правоохранительных органов.

Данный пляж карьера не входит в зону патрулирования отряда. Спасатели напомнили о том, что в Ленинградской области действует запрет на купание в карьерах, а также быть осторожными и не купаться в запрещенных местах.

Ранее сообщалось, что в пожаре на Гражданском проспекте насчитывается трое пострадавших.

Фото: пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленобласти