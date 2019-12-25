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В пожаре на Гражданском проспекте насчитывается трое пострадавших
Сегодня, 8:46
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В пожаре на Гражданском проспекте насчитывается трое пострадавших

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В 4-комнатной квартире площадью 54 кв. м выгорела обстановка по всей площади.

В четверг, 13 июля, на дежурный пульт поступил сигнал о пожаре в доме №75к1 по Гражданскому проспекту. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу и области, в результате возгорания есть пострадавшие.

Информация о происшествии появилась в 4:49. Установлено, что в 4-комнатной квартире площадью 54 кв. м выгорела обстановка по всей площади.

На борьбу с огнём выехали 20 спасателей на 4-ёх единицах спецтехники. Пожар удалось потушить к 7:00. В общей сложности пострадали трое граждан, все они доставлены в больницу.

Ранее мы сообщили о том, что в  Солнечном потушили крупный пожар в банном комплексе.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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