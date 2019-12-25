В Солнечном потушили крупный пожар в банном комплексе

Огонь охватил 450 кв.м.

В понедельник, 10 июля, в посёлке Солнечное Курортного района Северной столицы произошёл крупный пожар в банном комплексе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу и области.

Возгорание началось в 15:44 в одноэтажной постройке: огонь охватил 450 кв.м. На место выдвинулись 27 спасателей на 5 единицах техники.

Сообщение о ликвидации огня поступило только в 23:52. Никто не пострадал. Обстоятельства пожара уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что с места пожара на Менделеевской эвакуировали семь человек.

Фото: Piter.TV