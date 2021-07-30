В Выборге 21 июля пройдет мотофестиваль Baltic Rally

Уже чуть больше чем через неделю в Ленинградской области пройдет фестиваль Baltic Rally. Об этом с своем телеграм-канале написал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Фестиваль проходит каждый год для любителей мотоциклов. В этом году мероприятие проведут в Выборге 21 июля.
Однако планируется не только отдых. Александр Дрозденко рассказал, что в день открытия фестиваля пройдет заседание рабочей группы Госсовета РФ по развитию туризма, а во вторник, 11 июля, губернатор и президент ассоциации автомототуризма России Сергей Лобарев обсудили туризм в мотосфере.
Ранее сообщалось, что в Ленфильме открылась выставка в честь 100-летия Исаака Шварца.
Фото: телеграм-канал губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко
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