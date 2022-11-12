В Ленфильме открылась выставка в честь 100-летия Исаака Шварца

В Петербурге открылась выставка, посвященная Исааку Шварцу. В этом году ему бы исполнилось 100 лет.

Исаак Шварц – выдающийся композитор и легенда. В честь его 100-летия в Ленфильме открылась выставка, посвященная ему и его работам. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Санкт-Петербурга.

Про музыку Исаака Шварца можно сказать, что она проникновенная, тонкая и романтичная, способная пробивать каждого на сопереживания и анализ. Все это прочувствовать смогут посетители и те, которые знакомы уже с его творчеством, и еще те, кто просто заинтересовался.

У посетителей есть уникальная возможность познакомиться с творчеством композитора, который тонко чувствовал каждый фильм и создавал музыкальное оформление с особой естественностью. Всего станциями станут 14 фильмов.

Ранее сообщалось, что в петербургском Манеже с 13 июля будет доступна выставка "Перевернутое Сафари. Современное искусство Африки.

Фото: пресс-служба Правительства Санкт-Петербурга