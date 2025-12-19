Турналог принёс Петербургу почти 1 млрд рублей

Кроме Петербурга отличился и Сочи, собравший за первые девять месяцев прошлого года около 500 миллионов рублей.

В минувшем году региональные бюджеты России пополнились примерно на 5 миллиардов рублей благодаря введению туристического сбора, сообщил член комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Алексей Волоцков в интервью ТАСС.

Согласно приведённой депутатом статистике, лидером по доходам от туризма оказался Санкт-Петербург, чей бюджет получил порядка 1 миллиарда рублей за счёт взимания специального налога. Кроме Петербурга отличился и Сочи, собравший за первые девять месяцев прошлого года около 500 миллионов рублей.

С начала 2026 года число территорий, применяющих туристический сбор, возросло до 73 регионов, в том числе инициативу поддержали крупные российские города, такие как Самара, Тюмень и Нижний Новгород.

