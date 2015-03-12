В ГД предложили расширить льготы на оплату ЖКУ для некоторых категорий граждан

Ярослав Нилов рассказал о том, что услуга должна предоставляться в беззаявительном режиме, автоматически.

Допустимая доля расходов на ЖКХ должна быть снижена на российской территории для пенсионеров и некоторых других льготных категорий граждан. Соответствующее заявление в интервью новостному агентству "ТАСС" сделал руководитель профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат уточнил, что властям требуется сделать автоматическим оформление субсидий в этой сфере, без необходимости сбора справок и прочих документов.

Людям надо помогать. Помогать тем, кто нуждается. Для этого необходимо снизить федеральный порог 22%, хотя бы для отдельных категорий граждан... Мы живем в XXI веке, вся информация есть в базах данных, в ведомствах. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

В настоящее время в ряде регионов страны указанный порог ниже. Парламентарий призвал закрепить его и на федеральном уровне хотя бы для ряда категорий населения. В частности, речь идет о многодетных матерях, отцах-одиночках и пожилых людях. Ярослав Нилов считает важным поддержать наиболее уязвимые категории граждан.

Фото: Piter.tv