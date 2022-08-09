В ГД уточнили, когда придут первые платежки ЖКХ по новым правилам

Владимир Кошелев сообщил о том, когда нововведения начнут действовать для граждан.

Федеральный закон о переносе крайнего срока оплаты услуг ЖКХ с 10 на 15 число месяца вступит в марте, однако коммунальную оплату по новым срокам впервые гражданам смогут произвести только с апреля 2026 года. Соответствующей информацией с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Владимир Кошелев (ЛДПР). Парламентарий из нижней палаты уточнил, что в февральских платежках все еще указан срок оплаты до 10 марта.

Все дело в том, как сформулированы новые сроки в законе. Оплачивать нужно до 15 числа месяца, следующего за истекшим. Это означает, что новый срок применяется к оплате за тот месяц, который уже прошел. Владимир Кошелев, депутат ГД РФ

В тексте документа говорится о том, крайний срок выставления платежек тоже сдвигается на пять дней - с первое на пятое число месяца, следующего за расчетным (квитанции могут приходить раньше, но не позже указанного срока). Платежный лист состоит из нескольких разделов. В нем указаны начисления за коммунальные услуги, за содержание помещения и прочие услуги. К коммунальным услугам на территории нашей страны относятся горячая и холодная вода, отопление, водоотведение и вывоз мусора. Дополнительными услугами могут считаться работа консьержи в подъездах, домофоны, охрана, видеонаблюдение и т.д. Уточняется, что к начислениям за содержание помещения относятся расходы на капитальный ремонт и на общедомовые нужды.

Фото: Piter.tv