Жителям Петербурга объяснили причины роста платежей за ЖКХ в январе

НДС и морозы ударили по кошельку.

Городские власти разъяснили жителям Северной столицы, из чего складывается плата за жилищно-коммунальные услуги и почему январские квитанции оказались выше декабрьских.

Платежка за квартиру формируется из двух основных частей. Жилищные услуги утверждаются на общем собрании собственников на длительный срок. Коммунальные услуги рассчитываются по тарифам Комитета по тарифам Петербурга, а объем потребления зависит от фактически использованных ресурсов.

С 1 января 2026 года по всей России произошла индексация стоимости коммунальных услуг на 1,7 %. Корректировка связана с повышением ставки НДС до 22 %. Для стандартной квартиры площадью 60 кв. м, где проживает три человека, среднемесячный платеж вырос на 150,77 руб. по сравнению с декабрем 2025 года.

Однако главная причина роста начислений в январе — погодные условия. По данным теплоснабжающих организаций, из-за аномально низких температур теплоотпуск в городе увеличился в среднем на 33,5 % по сравнению с предыдущим месяцем. Чем холоднее на улице, тем больше тепловой энергии требуется для обогрева помещений, что автоматически увеличивает расходы. Если квартира отапливается электричеством, при морозах растет и его потребление.

Ранее мы сообщали, что ФАС предписала исключить 51 млрд рублей из тарифов ЖКХ.

Фото: Комитет по тарифам Санкт-Петербурга