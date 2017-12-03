На Среднеохтинском проспекте автомобиль сбил пешехода на тротуаре

Пострадавшая осталась жива, но получила тяжелые травмы.

В четверг, 6 сентября, в Красногвардейском районе города машина вылетела на тротуар и сбила пешехода. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно, инцидент произошел рано утром на Среднеохтинском проспекте, 27. "Сузуки" под управлением 51-летнего мужчины пробил дорожное ограждение и наехал на женщину. В результате ДТП пострадавшая осталась жива, но получила тяжелые травмы.

По факту происшествия проводится проверка. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. Очевидцы утверждают, что мужчина не был пьян, однако пытался покинуть место ДТП, чему помешали прибывшие врачи.

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Фото: vk.com/spb_today