Легковушка сбила пешехода на улице Композиторов

Горожанину понадобилась помощь медиков.

Накануне, 9 мая, в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП. Автомобиль сбил пешехода. Об этом сообщили в сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

Пешеход угодил под колеса иномарки на перекрестке улиц Композиторов и Хошимина. Пострадавший перебегал дорогу на красный свет.

Горожанину понадобилась помощь медиков. Судя по кадрам, срочная госпитализация мужчине не понадобилась. Подробности случившегося уточняются.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб