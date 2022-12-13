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Легковушка сбила пешехода на улице Композиторов

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Горожанину понадобилась помощь медиков.

Накануне, 9 мая, в Выборгском районе Петербурга произошло ДТП. Автомобиль сбил пешехода. Об этом сообщили в  сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

Пешеход угодил под колеса иномарки на перекрестке  улиц Композиторов и Хошимина. Пострадавший перебегал дорогу на красный свет.

Горожанину понадобилась помощь медиков. Судя по кадрам, срочная госпитализация мужчине не понадобилась. Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Бассейной ночью тушили магазин "Лужайка".

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: машина сбила пешехода, транспорт, улица композиторов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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