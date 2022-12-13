На Бассейной ночью тушили магазин "Лужайка"

В Московском районе сегодня, 10 мая, горел продуктовый магазин на Бассейной улице, 12. Пожар произошел ночью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:15. В семиэтажном доме задымился подвал. Выяснилось, что в продуктовом под названием "Лужайка" огонь охватил три квадратных метра.
Пожар тушили 15 спасателей и три спецмашины. Они ликвидировали пламя за 46 минут.
Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее на Piter.tv: на трассе "Скандинавия" 10 мая временно перекроют движение.
Фото: Piter.tv
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