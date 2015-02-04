Появился момент ДТП на перекрестке Бассейной улиц и Московского проспекта

От удара немецкая иномарка вылетела на тротуар и сбила 58-летнего мужчину и 21-летнюю девушку.

Полицией возбуждено уголовное дело по факту ДТП на перекрестке Бассейной улицы и Московского проспекта, в котором пострадали пешеходы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, накануне вечером столкнулись автомобили Mazda под управлением 45-летней женщины и BMW под управлением 35-летнего водителя. От удара немецкая иномарка вылетела на тротуар и сбила 58-летнего мужчину и 21-летнюю девушку. Также BMW въехал в ларёк, где была 19-летняя девушка.

В результате ДТП мужчина-пешеход в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Девушки получили травмы средней степени тяжести, они также госпитализированы.

Полицейским следствием возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

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Видео: МВД