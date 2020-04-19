На Бассейной Hyundai сбил семиклассницу на пешеходном переходе

Проводится проверка по факту ДТП на Бассейной улице, в котором пострадала ученица 7 класса. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.
Накануне в 16:30 у дома 61 по улице Бассейная 41-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai, в зоне регулируемого пешеходного перехода наехал на 12-летнюю ученицу 7 класса. Девочка переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП девочка в состоянии средней степени тяжести госпитализирована.
Накануне в Сосновом Бору иномарка сбила женщину с коляской.
Фото: Piter.tv
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