В Сосновом Бору иномарка сбила женщину с коляской

В коляске находился годовалый мальчик.

В Сосновом Бору Ленинградской области под колёса иномарки попали женщина с ребёнком в коляске. Подробности ДТП стали известны Piter.tv.

Около полудня 18 сентября на Парковой улице автомобиль Ford Fiesta под управлением 63-летнего мужчины проезжал зону нерегулируемого пешеходного перехода. В это время на переход вышла 29-летняя женщина, которая катила перед собой коляску с сыном. Иномарка сбила женщину с коляской. У матери врачи зафиксировали травмы головы и рук, у годовалого мальчика также травмированы голова, лицо и сломаны 6 ребер.

Водитель только в этом году за нарушение правил ПДД привлекался 16 раз.

На проспекте Обуховской Обороны автомобиль ДПС сбил велосипедистку.

Фото: Piter.tv