На участке будут производить переустройство линий электропередач.

На трассе "Скандинавия" 10 мая временно перекроют движение, предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На 131-м км федеральной автомобильной дороги А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой в Выборгском районе Ленобласти в связи с переустройством линий электропередач 10 мая движение транспорта будет полностью перекрыто с 11:00 до 11:10.

Данные работы выполняются в рамках реконструкции участков федеральной дороги А-181 "Скандинавия" с 122-го по 134-й км. Генеральный подрядчик – АО "ВАД".

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