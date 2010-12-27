Страшная авария с летальным исходом случилась ночью в Выборгском районе

Ford врезался в припаркованный Ford, в котором находились люди.

В ночь на 3 декабря в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП, в котором два человека погибли и два доставлены в больницу, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

Столкновение случилось около 3 часов ночи на перекрёстке Выборгского шоссе и Горской улицы. Мужчина на автомобиле Ford Focus на справился с управлением, в результате чего врезался в припаркованный на обочине Ford Kuga.

Жертвами случившегося стали водитель и пассажир Kuga. Мужчины 1988 и 1983 годов рождения погибли на месте. Водитель и пассажир Focus-а были госпитализированы в тяжелом состоянии.