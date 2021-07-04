На пересечении Северного проспекта и улицы Есенина врезались такси и легковушка

Chevrolet вылетел на пешеходную часть.

Ранним утром в воскресенье, 4 июля, произошло ДТП в Выборгском районе. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На перекрестке улицы Есенина и Северного проспекта дорогу не смогли поделить такси и иномарка. Chevrolet пытался проскочить на красный сигнал светофора, но в этот момент в него влетело такси. От удара автомобиль-нарушитель взлетел и отправился в сторону остановки. В момент аварии на тротуаре не было людей. От удара машины сильно повредились.

Информация о пострадавших уточняется. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Красногвардейском районе у остановки пешеход попал под колеса автомобиля. Мужчина выжил.

Видео: Piter.tv