В Красногвардейском районе у остановки пешеход попал под колеса автомобиля

Пешеход переходил дорогу в неположенном места. По словам очевидцев, удар не был смертельным, пешеход выжил.

Вечером в субботу, 3 июля, у перекрестка шоссе Революции и Среднеохтинского проспекта автомобиль сбил пешехода. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "Вконтакте".

Инцидент произошел вечером. Пешеход переходил дорогу в неположенном места. По словам очевидцев, удар не был смертельным, пешеход выжил. Свидетели произошедшего отмечают, что вблизи места происшествия находился пешеходный переход. Информации о состоянии пострадавшего пока нет.

Недавно мы писали, что в Приморском районе произошло тройное ДТП. Когда уже столкнувшиеся водители дожидались сотрудников ГИБДД, на большой скорости в них влетел BMW X6. Информации о пострадавших не поступало.

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Фото: Вконтакте / Александр Малышев / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб