На Каменноостровском проспекте мотоциклист сбил пешехода

Авария сильно парализовала движение.

Во вторник, 11 сентября, в Петроградском районе Санкт-Петербурга пешеход пострадал в ДТП. Об этом сообщает портал "Мегаполис"

Как стало известно, инцидент произошел на Каменноостровском проспекте у дома 28/26. Байкер сбил мужчину недалеко от пешеходного перехода. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии выясняются. В результате ДТП оба участника остались живы.

Дорожно-транспортное происшествие сильно парализовало движение от места аварии до набережной реки Карповки. Согласно сервису "Яндекс Пробки", автомобили в данной зоне движутся со скоростью 3 км/ч.

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Фото: megapolisonline.ru