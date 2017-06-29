В Калининском районе иномарка сбила девушку на остановке и скрылась

Неравнодушные люди просят всех возможных свидетелей предоставить полезную информацию

Накануне, 6 сентября, в Калининском районе иномарка сбила девушку на тротуаре. Об этом сообщается в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как пишут знакомые пострадавшей, инцидент произошел на Северном проспекте у дома 61/1. Красный автомобиль, предположительно марки "Сузуки", под управлением автоледи ехал по тротуару в сторону улицы Вавиловых и сбил девушку рядом с автобусной остановкой. Машина не затормозила и протащила пострадавшую вперед на несколько десятков метров, а после скрылась с места ДТП. Состояние сбитой девушки не уточняется.

Неравнодушные люди просят всех возможных свидетелей предоставить полезную информацию. Данные указаны в группе "Вконтакте".

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Фото: pixobay.com