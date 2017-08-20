Кавказский бизнесмен одним ударом убил безработного петербуржца

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть".

Накануне, 6 сентября, в Красногвардейском районе в ходе ссоры между кавказцем и петербуржцем, житель Северной получил смертельный удар в лицо. Об этом сообщает АН "Оперативное Прикрытие".

Как стало известно, инцидент произошел вечером 6 сентября на проспекте Металлистов, 87. Индивидуальный предприниматель, уроженец Закавказья, что-то не поделили с безработным местным жителем. Мужчины повздорили, и бизнесмен нанес оппоненту сильный удар головы в лицо. Потерпевший упал на землю и не приходил в сознание. Прибывшие медики поместили его в машину "Скорой помощи", однако по пути в больницу мужчина скончался.

Правоохранительные органы задержали горе-бойца. Против него возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть". Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Гатчинском районе мужчина вступил в незаконную половую связь с восьмиклассницей.

Фото: pixobay.com