Мужчина проведет 12 лет в колонии за избиение водителя до полусмерти на Таллинской улице

В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Гражданин Грузии 1987 года рождения отправлен в исправительную колонию (ИК) строгого режима за жестокое избиение ранее неизвестного ему мужчины 1991 года рождения в Петербурге. В отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу 30 января.

Следствие и суд установили, что 7 января 2022 года фигурант, находясь на пассажирском сидении в автомобиле Chevrolet Cobalt неизвестного ранее мужчины, будучи в состоянии алкогольного опьянения, после конфликта ударил водителя по голове стеклянной бутылкой. После, у дома 18 по улице Таллинской, вытащил потерпевшего из машины и нанес ему несколько ударов кулаками в ту же область, а позже – бросил в сугроб.

Пострадавшего обнаружил таксист, который проезжал мимо. Он отвез мужчину к месту жительства в квартиру дома по проспекту Энгельса. Там же 9 января нашли его тело.

Суд назначил фигуранту лишение свободы сроком на 12 лет в ИК строгого режима. Кроме того, он заплатит матери скончавшегося 3 млн рублей в качестве возмещения морального вреда и 179 776 рублей – материального ущерба.

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Фото: Piter.TV