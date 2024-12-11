Двое мужчин избили до смерти собутыльника в Кипени

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Правоохранители Ломоносовского района задержали двоих мужчин, избивших до смерти собутыльника в деревне Кипень. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 2 марта в полицию из медицинского учреждения поступил звонок с информацией о том, что из квартиры дома 7 по Ропшинскому шоссе госпитализировали 34-летнего местного жителя с ушибами и переломом ребра. В тяжелом состоянии его поместили в реанимацию. Пострадавший был избит знакомыми в ходе конфликта во время посиделки.

По подозрению в совершении этого преступления в тот же день поймали 43-летнего гражданина Таджикистана и ранее судимого 34-летнего жителя Русско-Высоцкого. Их доставили в отдел.

Утром 3 марта потерпевший скончался в больнице, не приходя в сознание. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

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Фото: Piter.TV