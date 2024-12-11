В деревне Кипень во время вооруженного конфликта пострадала семья

Четверо человек находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

Возбуждено уголовное дело по инциденту с нападением на семью в деревне Кипень. Подробности рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию утром 19 января поступило сообщение о стрельбе у дома 17 по улице 9-ый Лисий проезд в деревне Кипень. Предварительно было установлено, что четверо мужчин на автомобиле Mercedes приехали к дому заявителя и угрожали пистолетом, после чего скрылись.

Вскоре иномарку остановили сотрудники ГАИ у дома 9 по Ропшинскому шоссе. Четверо находившихся в автомобиле мужчин, в возрасте от 24 до 44 лет, были задержаны и доставлены для разбирательства в отдел полиции.

Жертвами нападения стали 40-летняя женщина, она госпитализирована с травматическим ранением головы в тяжелом состоянии. Различные травмы получили также её 40-летний муж (госпитализирован в состоянии средней степени тяжести), 19-летний сын и 16-летняя дочь, их также госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

У подозреваемых изъят травматический пистолет. Установлено, что оружие не зарегистрировано.

Полицией установлено, что подозреваемые прибыли к дому 40-летнего пострадавшего отца семейства, чтобы забрать автомобиль ГАЗ Next, который тот удерживал из-за финансовых разногласий с одним из нападавших.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство).

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Фото: Piter.tv