Двух нетрезвых задержали с "травматом" на проспекте Ударников

Оба задержанных помещены в спецприемник для административно арестованных.

Полиция Красногвардейского района задержала двух нетрезвых мужчин, которые стреляли из травматического пистолета на проспекте Ударников. Инцидент произошел вечером 30 августа около 19:00.

Как сообщили в правоохранительных органах, на пульт дежурного поступило несколько сообщений от жителей о мужчине с оружием в руках возле дома 47 по проспекту Ударников. Очевидцы сообщали, что слышны звуки выстрелов, а вооруженный человек направляется в сторону улицы Коммуны.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые задержали двоих подозреваемых в возрасте 41 и 44 лет у дома 56 по проспекту Ударников. Оба задержанных находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

У 44-летнего мужчины был изъят травматический пистолет с патронами. Нарушители общественного порядка были доставлены в отдел полиции, где в отношении них составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате стрельбы никто не пострадал. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту инцидента.

Фото: Piter.TV