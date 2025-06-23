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Размахивавший "травматом" на 2-й Советской стал фигурантом уголовного дела

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У злоумышленника изъяли оружие и 10 патронов.

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который размахивал "травматом". Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В ночь на 22 июня к правоохранителям Центрального района обратился 30-летний местный житель с заявлением о том, что на 2-й Советской улице у него произошел конфликт с двумя незнакомцами. Один из них угрожал оружием. 

На месте задержали 42-летнего хулигана со Шпалерной улицы. У злоумышленника изъяли оружие и 10 патронов. Заведено дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржца будут судить за пьяную стрельбу на собачьей площадке. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: травмат, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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