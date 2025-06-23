Размахивавший "травматом" на 2-й Советской стал фигурантом уголовного дела

У злоумышленника изъяли оружие и 10 патронов.

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который размахивал "травматом". Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ночь на 22 июня к правоохранителям Центрального района обратился 30-летний местный житель с заявлением о том, что на 2-й Советской улице у него произошел конфликт с двумя незнакомцами. Один из них угрожал оружием.

На месте задержали 42-летнего хулигана со Шпалерной улицы. У злоумышленника изъяли оружие и 10 патронов. Заведено дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржца будут судить за пьяную стрельбу на собачьей площадке.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти