Петербуржца будут судить за пьяную стрельбу на собачьей площадке

По версии следствия, в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый выстрелил из охолощенного пистолета в воздух, а затем направил оружие на женщину, угрожая ей.

Прокуратура Приморского района передала в суд дело против 48-летнего местного жителя, который обвиняется в хулиганских действиях с использованием оружия. Мужчина будет отвечать по части 2 статьи 213 УК РФ.

Инцидент произошел вечером 11 мая 2025 года на площадке для выгула собак, расположенной напротив дома 30 на улице Планерной, рядом с автобусной остановкой. По версии следствия, в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый выстрелил из охолощенного пистолета в воздух, а затем направил оружие на женщину, угрожая ей.

Конфликт разразился во время выгула собак. По словам обвиняемого, он выгуливал свою хаски, когда на площадку пришла другая собаковод с питомцем. После того как собаки начали драться, между их владельцами возник спор, который быстро перерос в серьезное противостояние.

Теперь дело передано в Приморский районный суд для дальнейшего рассмотрения. Мужчине грозит суровое наказание за грубое нарушение общественного порядка с применением оружия и угрозами насилия.

Фото: Piter.TV