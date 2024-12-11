Житель города Кириши прикурил от Вечного огня и попал в полицию

По горячим следам правоохранителями задержан неработающий 33-летний местный житель.

В Киришах полиция задержала мужчину, прикурившего от "Вечного огня". О данном инциденте рассказали в региональном МВД.

Во втором часу ночи 20 января при мониторинге камер видеонаблюдения полицейскими выявлен неизвестный, прикуривший сигарету от пламени с чаши "Вечного огня", около дома 2 по проспекту Победы в городе Кириши.

По горячим следам правоохранителями задержан неработающий 33-летний местный житель. Мужчина пояснил свой поступок тем, что у него не было при себе зажигалки.

Задержанный доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Ранее школьники, потушившие Вечный огонь в Красном Селе, попали на видео.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)