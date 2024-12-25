Школьники, потушившие Вечный огонь в Красном Селе, попали на видео

Момент тушения Вечного огня снегом в Красном Селе попал на видео. Кадры опубликовали в прокуратуре Петербурга.
Инцидент произошел вечером 7 января на проспекте Ленина. На родителей 14-летнего и 15-летнего злоумышленников составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ.
Оценку соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений школьников даст прокуратура Красносельского района города.
Также происшествием заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга
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