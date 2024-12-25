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Школьники, потушившие Вечный огонь в Красном Селе, попали на видео

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Напомним, инцидент произошел вечером 7 января на проспекте Ленина.

Момент тушения Вечного огня снегом в Красном Селе попал на видео. Кадры опубликовали в прокуратуре Петербурга.

Инцидент произошел вечером 7 января на проспекте Ленина. На родителей 14-летнего и 15-летнего злоумышленников составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ. 

Оценку соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений школьников даст прокуратура Красносельского района города. 

Также происшествием заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. 

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Теги: вечный огонь, красное село, прокуратура петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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