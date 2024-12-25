Бастрыкин заинтересовался осквернением Вечного огня в Красном Селе

В отношении родителей подростков составлены административные протоколы.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по обстоятельствам осквернения символа воинской славы в Петербурге, рассказали в ведомстве.

Напомним, двое подростков в возрасте 14 и 15 лет потушили снегом Вечный огонь на проспекте Ленина в Красном Селе. В отношении их родителей составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О. В. представить доклад по ситуации и сообщить о принятом надзорным органом решении. Пресс-служба СК РФ

Ранее на Piter.TV: Бастрыкин взял под контроль дело о систематическом избиении блокадницы в Петербурге.

Фото: пресс-служба СК РФ