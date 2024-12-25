Бастрыкин взял под контроль дело о систематическом избиении блокадницы в Петербурге

Глава СК РФ также поручил рассмотреть вопрос о выборе меры пресечения для подозреваемого

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя ГУ СК по Петербургу Олегу Бобкову задержать мужчину, который избивает свою 86-летнюю мать, пережившую блокаду Ленинграда.

Напомним, что пожилая женщина регулярно становилась жертвой насилия со стороны сына. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.

Бастрыкин также поручил рассмотреть вопрос о выборе меры пресечения для подозреваемого и предпринять необходимые шаги для обеспечения безопасности и защиты прав пожилой блокадницы.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на женщину с ребенком в Петербурге.

Фото: Следственный комитет РФ