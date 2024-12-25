Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на женщину с ребенком в Петербурге

Пострадавшая получила серьезные травмы.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на женщину с ребенком в Петербурге. Об этом рассказали 3 января в ведомстве.

Отмечается, что мужчина спустил с поводка бойцовского пса на горожанку. Животное травмировало пострадавшей руки, а также кинулось на ребенка. Оттащив собаку, ее владелец скрылся.

Следователи проводят проверку по ст. 118 и 213 УК РФ.

Председателем СК России дано поручение и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О. В. возбудить уголовное дело и представить доклад. Пресс-служба СК РФ

Ранее на Piter.TV: в Гатчинском районе бездомная собака напала на четверых человек.

Фото: пресс-служба СК РФ