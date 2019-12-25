Кондуктор троллейбуса задушил пассажира на пересечении Ленинского с Троллейбусным

Кондуктора задержали и поместили в камеру, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге кондуктор троллейбуса насмерть задушил буйного пассажира. Известно, что в молодости сотрудник был неоднократно судим.

По информации АН "Оперативное прикрытие", тело 55-летнего мужчины нашли вечером 4 марта в троллейбусе №32 на пересечении Ленинского проспекта с Троллейбусным проездом. Погибший зашел в салон и начал стучать в стекло 72-летнему кондуктору, который вскоре решил успокоить его и повалил на пол. Работник троллейбусного парка №1 навалился на дебошира, спустя время последний перестал подавать признаки жизни.

Кондуктора задержали и поместили в камеру, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Труп направили в морг для установления причины смерти. Мужчину судили за сопротивление сотруднику милиции, умышленное причинение легкого вреда здоровью и хулиганство.

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Фото: Piter.TV