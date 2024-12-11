  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржец предстанет перед судом за сломанные ребра прохожего
Сегодня, 12:19
136
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец предстанет перед судом за сломанные ребра прохожего

0 0

Злоумышленник пояснил, что вспылил, когда мужчина проходил рядом с его машиной и плюнул.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего горожанина, которому вменяют ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). 

По информации надзорного ведомства, в июле прошлого года обвиняемый у дома 13 по улице Декабристов нанес незнакомцу не менее семи ударов ногами и шесть ударов коленом по различным частям тела. В результате потерпевшему причинены повреждения в виде перелома трех ребер, и это квалифицируется как тяжкий вред здоровью. 

Злоумышленник пояснил, что вспылил, когда мужчина проходил рядом с его машиной и плюнул. 

Уголовное дело направили в Адмиралтейский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что задержаны подозреваемые в грабеже на Энергетиков. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура петербурга, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии