Петербуржец предстанет перед судом за сломанные ребра прохожего

Злоумышленник пояснил, что вспылил, когда мужчина проходил рядом с его машиной и плюнул.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего горожанина, которому вменяют ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

По информации надзорного ведомства, в июле прошлого года обвиняемый у дома 13 по улице Декабристов нанес незнакомцу не менее семи ударов ногами и шесть ударов коленом по различным частям тела. В результате потерпевшему причинены повреждения в виде перелома трех ребер, и это квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Злоумышленник пояснил, что вспылил, когда мужчина проходил рядом с его машиной и плюнул.

Уголовное дело направили в Адмиралтейский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV