Петербурженка получила 5 лет колонии за случайную смерть в Овсянниковском саду

Оглашен приговор о причинении смерти по неосторожности в Овсянниковском саду.

Прокуратура Центрального района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении женщины. Она признана виновной по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). Об этом сообщалось в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в июле 2021 года подсудимая в Овсянниковском саду поругалась с сожителем. В ходе ссоры женщина нанесла ему удар ножом в грудь. Мужчина скончался от полученной травмы.

Суд назначил наказание в виде 5 лет общего режима.

Ранее сообщалось, что петербуржцу дали 7 лет строгого режима за убийство товарища.

Фото: Piter.TV

