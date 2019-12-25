Петербуржцу дали 7 лет строгого режима за убийство товарища

Прокуратура Невского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчина. Он признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомсьва, в мае в состоянии алкогольного опьянения на проспекте Солидарности ударил потерпевшего твердым тупым предметом по голове, а потом нанес 2 удара складным ножом в сердце. Мужчина скончался на месте происшествия.
Суд назначил подсудимому наказание в виде 7 лет строгого режима.
Ранее сообщалось, что ревнивому петербуржцу придется оплатить погребение убитой им сожительницы по решению суда.
Фото: Piter.TV
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