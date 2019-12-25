Петербуржцу дали 7 лет строгого режима за убийство товарища

Вынесен приговор по уголовному делу об убийстве.

Прокуратура Невского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчина. Он признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомсьва, в мае в состоянии алкогольного опьянения на проспекте Солидарности ударил потерпевшего твердым тупым предметом по голове, а потом нанес 2 удара складным ножом в сердце. Мужчина скончался на месте происшествия.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 7 лет строгого режима.

Ранее сообщалось, что ревнивому петербуржцу придется оплатить погребение убитой им сожительницы по решению суда.

Фото: Piter.TV

