Петербуржец предстанет перед судом за угрозу убийством знакомому

Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

В отношении петербуржца утверждено обвинительное заключение по уголовному делу об угрозе убийством. Подробности сообщила прокуратура Красногвардейского района.

По версии следствия, 31-летний петербуржец, находясь в гостях в одной из квартир в д. 72 корп. 2 по проспекту Энергетиков, будучи в состоянии алкогольного опьянения, угрожал потерпевшему убийством, направляя в его сторону лезвие ножа.

Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.tv: В Петербурге мальчика-инвалида избил и пытался душить полотенцем сожитель его матери.

Фото: Piter.tv