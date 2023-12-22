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Петербуржец предстанет перед судом за угрозу убийством знакомому
Сегодня, 15:38
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Петербуржец предстанет перед судом за угрозу убийством знакомому

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Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

В отношении петербуржца утверждено обвинительное заключение по уголовному делу об угрозе убийством. Подробности сообщила прокуратура Красногвардейского района.  

По версии следствия, 31-летний петербуржец, находясь в гостях в одной из квартир в д. 72 корп. 2 по проспекту Энергетиков, будучи в состоянии алкогольного опьянения, угрожал потерпевшему убийством, направляя в его сторону лезвие ножа.

Уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.tv: В Петербурге мальчика-инвалида избил и пытался душить полотенцем сожитель его матери.

Фото: Piter.tv

Теги: угроза убийством
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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