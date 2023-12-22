В Петербурге мальчика-инвалида избил и пытался душить полотенцем сожитель его матери

В отношении задержанного возбуждено два уголовных дела по статьям "Покушение на убийство", "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

Вечером в субботу, 27 января, в экстренные службы поступило сообщение от петербурженки о том, что в квартире одного из домов по улице Добровольцев 10-летнего ребёнка-инвалида избил сожитель дочери. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что пострадавший ребёнок является инвалидом детства и учится в третьем классе. По указанному адресу по подозрению в совершении преступления по "горячим следам" задержан 24-летний мужчина, который, на почве неприязненных отношений, избил мальчика руками и душил полотенцем. 31-летняя мать ребёнка подала заявление в полицию.

Пострадавший доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, множественными гематомами и ссадинами головы, лица туловища, конечностей, ссадинами ушных раковин передней поверхности шеи, ушибом левой челюсти слева, термическим ожог обоих сосков первой и второй степени, в состоянии средней степени тяжести.

В отношении задержанного возбуждено два уголовных дела по статьям "Покушение на убийство", "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

Ранее мы сообщили о том, что пьяный петербуржец ломился с ружьём в квартиру, в которой находился ребёнок.

Фото: Piter.TV