Пьяный петербуржец ломился с ружьём в квартиру, в которой находился ребёнок

Мужчина имеет несколько судимостей.

В пятницу, 26 января, в экстренные службы поступило сообщение от петербурженки о том, что в одном из домов по Будапештской улице сосед с ружьём ломится в квартиру, где находится её несовершеннолетний ребёнок. Об этом стало известно Piter. TV.

Выездом оперативников по указанному адресу на лестничной площадке девятого этажа был ранее судимый 49-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, у которого изъято охотничье гладкоствольное ружьё. Нарушитель порядка доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржца задержали из-за стрельбы во время дорожного конфликта.

Фото: Piter.TV