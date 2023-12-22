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Пьяный петербуржец ломился с ружьём в квартиру, в которой находился ребёнок
Сегодня, 15:24
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Пьяный петербуржец ломился с ружьём в квартиру, в которой находился ребёнок

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Мужчина имеет несколько судимостей.

В пятницу, 26 января, в экстренные службы поступило сообщение от петербурженки о том, что в одном из домов по Будапештской улице сосед с ружьём ломится в квартиру, где находится её несовершеннолетний ребёнок. Об этом стало известно Piter. TV.

Выездом оперативников по указанному адресу на лестничной площадке девятого этажа был ранее судимый 49-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, у которого изъято охотничье гладкоствольное ружьё. Нарушитель порядка доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржца задержали из-за стрельбы во время дорожного конфликта.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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