В Гатчинском районе мужчина изнасиловал 8-классницу

Возбуждено уголовное дело по статье "преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних".

Полиция Невского района ведет расследование дела о незаконной сексуальной связи молодого жителя Ленобласти с 14-летней восьмиклассницей. Об этом сообщает "Мойка.78".



Как стало известно, в правоохранительные органы ночью 6 сентября обратилась жительница деревни Даймище, Гатчинского района. Заявительница рассказала сотрудникам, что 28 августа молодой парень, знакомый с ее несовершеннолетней дочерью, вступил с подростком в половую связь.



Возбуждено уголовное дело по статье "преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних". Подозреваемому грозит тюремный срок от восьми до пятнадцати лет.



Ранее мы сообщали, что 4-летняя девочка обвинила в домогательствах своего отца.



Фото:pixobay.com