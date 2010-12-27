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В Гатчинском районе мужчина изнасиловал 8-классницу
Сегодня, 10:22
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Rybka123
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В Гатчинском районе мужчина изнасиловал 8-классницу

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Возбуждено уголовное дело по статье "преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних".

Полиция Невского района ведет расследование дела о незаконной сексуальной связи молодого жителя Ленобласти с 14-летней восьмиклассницей. Об этом сообщает "Мойка.78". 

Как стало известно, в правоохранительные органы ночью 6 сентября обратилась жительница деревни Даймище, Гатчинского района. Заявительница рассказала сотрудникам, что 28 августа молодой парень, знакомый с ее несовершеннолетней дочерью, вступил с подростком в половую связь. 

Возбуждено уголовное дело по статье "преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних". Подозреваемому грозит тюремный срок от восьми до пятнадцати лет. 

Ранее мы сообщали, что 4-летняя девочка обвинила в домогательствах своего отца. 

Фото:pixobay.com

Теги: гатчинский район , секс с несовершеннолетней
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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