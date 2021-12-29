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Застолье с безработным в Петергофе закончилось для школьницы больницей
Сегодня, 8:37
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Застолье с безработным в Петергофе закончилось для школьницы больницей

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Девочка попала к врачам с диагнозом ранняя половая связь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после информации об интиме несовершеннолетей девочки с безработным. К стражам порядка обратились медики городской больницы Ломоносова. Они рассказали, что к ним поступила несовершеннолетняя 2007 года рождения с диагнозом ранняя половая связь. Об этом стало известно Piter.TV.

По подозрению в совершении преступления задержан 22-летний безработный. Установлено, что 1 февраля в квартире на Гостилицком шоссе в Петергофе он распивал спиртное со школьницей, а после вступил с ней в половую связь.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Тихвине школьница заявила, что охранник больницы дал ей порошок и занялся с ней сексом.

Фото: Piter.TV

Теги: ранняя половая связь, секс с несовершеннолетней
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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