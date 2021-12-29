В Тихвине школьница заявила, что охранник больницы дал ей порошок и занялся с ней сексом

Шестнадцатилетняя девушка находится в больнице Тихвина (по причине конфликта с родителями).

Девятиклассница обвинила охранника больницы в вступлении с ней в половую связь. Об этом стало известно Piter.tv.

Шестнадцатилетняя девушка находится в больнице Тихвина (по причине конфликта с родителями). Она сообщила, что вечером 7 февраля охранник больницы по имени Олег дал ей порошкообразное вещество, после чего в подсобке совершил с ней половой акт.

Правоохранителями установлено, что в подсобных помещениях указанной больницы произошло половое сношение между несовершеннолетней и 44-летним мужчиной.

В отношении подозреваемого составлен протокол об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчина неоднократно судим, состоит под административным надзором.

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Фото: Piter.tv