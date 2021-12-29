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В Тосненском районе пьяный сварщик изнасиловал девушку сына
Сегодня, 10:03
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В Тосненском районе пьяный сварщик изнасиловал девушку сына

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Пострадавшая написала заявление на отца своего ухажера.

Накануне, 5 февраля, в Тосненском районе Ленобласти 40-летний мужчина надругался над девушкой своего сына. По информации Piter.tv, инцидент произошел после застолья.

20-летняя студентка одного из университетов Петербурга написала заявление на обидчика. По словам пострадавшей, отец ее молодого человека воспользовался беспомощным состоянием гостьи. 

Известно, что подозреваемого задержали. Выяснилось, что он работает сварщиком в Ленобласти. На данный момент уточняются обстоятельства дела. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: злоумышленник предупредил правоохранителей о газовой атаке в метро Петербурга.

Фото: Pexels

Теги: изнасилование, ленобласть криминал, нападение, полиция, пьяный сварщик
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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