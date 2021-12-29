В Тосненском районе пьяный сварщик изнасиловал девушку сына

Накануне, 5 февраля, в Тосненском районе Ленобласти 40-летний мужчина надругался над девушкой своего сына. По информации Piter.tv, инцидент произошел после застолья.
20-летняя студентка одного из университетов Петербурга написала заявление на обидчика. По словам пострадавшей, отец ее молодого человека воспользовался беспомощным состоянием гостьи.
Известно, что подозреваемого задержали. Выяснилось, что он работает сварщиком в Ленобласти. На данный момент уточняются обстоятельства дела. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv: злоумышленник предупредил правоохранителей о газовой атаке в метро Петербурга.
Фото: Pexels
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