В Тосненском районе пьяный сварщик изнасиловал девушку сына

Пострадавшая написала заявление на отца своего ухажера.

Накануне, 5 февраля, в Тосненском районе Ленобласти 40-летний мужчина надругался над девушкой своего сына. По информации Piter.tv, инцидент произошел после застолья.

20-летняя студентка одного из университетов Петербурга написала заявление на обидчика. По словам пострадавшей, отец ее молодого человека воспользовался беспомощным состоянием гостьи.

Известно, что подозреваемого задержали. Выяснилось, что он работает сварщиком в Ленобласти. На данный момент уточняются обстоятельства дела. Проводится проверка.

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